Bódi Sylvinek 24 évesen 6–9 hónapot jósoltak az orvosok

2026. 01. 05. 19:23
Bódy Sylvi Három igazság című műsorban beszélt arról a súlyos betegségéről, ami annak idején rádöbbentette őt, hogy ki kell szakadnia a modellkedés sekélyes világából.

Megállított az élet. Volt egy olyan nagy betegségem, amiről részleteiben nem is nagyon szeretnék most többet mondani, de gyakorlatilag úgy volt, hogy 6-9 hónapon belül meghalok. Ez megállított. Akkor fogtam fel, hogy nem biztos, hogy jó úton vagyok. 24 éves voltam akkor, elég fiatal. Karrierem csúcsán rájöttem, hogy most tényleg ez az élet, hogy csillogok-villogok, partikra járok, ünnepelnek? Hol vannak a mély emberi beszélgetések, a régi barátok, a családi kapcsolatok?

– részletezte a modell, aki miután megkapta a diagnózist, két éjszaka alatt átértékelte az egész életét.

Én akkor el is vonultam egy erdőbe anyukámmal. Ez egy kemény dolog volt nekem is, neki is lelkileg. Átgondoltam az egész életemet, onnantól kezdve, hogy biztos, hogy én ezért születtem meg? Csak ezért? Nincs itt valami több? Az értékrendem helyén van-e? Akkor azért fontosabb volt, hogy ilyen táska, olyan cipő… Ezek már nincsenek.

Mint mondta, erről eddig csak a családja tudott, a nyilvánosságnak még sosem beszélt a húsz évvel ezelőtt történtekről. Úgy gondolja, ha akkor nem változtat az értékrendjén, akkor ma nem lenne itt.

