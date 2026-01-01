repülésszilvesztervujity tvrtkoújév
Tízezer méter magasan szilveszterezett Vujity Tvrtko

24.hu
2026. 01. 01. 13:23

Vujity Tvrtko egy repülőgép utasterében ünnepelte az újévet, mintegy 10 ezer méter magasan – számolt be róla Facebook-oldalán. Az ismert televíziós riporter éppen Panamavárosból repült Miamiba, december utolsó napjait a közép-amerikai országban töltötte.

Ekkor Magyarországon már bőven tartott 2026, hajnali 6 óra volt, amikor Tvrtkónál éjfélt ütött az óra. Az újságíró azt is elárulta, legtöbb újévének első óráit ágyban töltötte, ő ugyanis nem szokta ünnepelni a szilvesztert, így általában éjfélkor már alszik, és soha nem is petárdázott.

2026 kezdetén azonban ébren volt, a repülőn utastársai tapssal köszöntötték az új esztendőt.

