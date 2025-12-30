„Ha nyílik az ajtó, őt várom” – Kálloy Molnár Péter elvesztéséről beszélt az özvegye

A Storynak nyilatkozott a december elején elhunyt Kálloy Molnár Péter felesége, Lestár Ágnes. A szinkronrendező és dramaturg azt mondta, ők végig azt hitték, a színész meggyógyul majd – még december elsején is úgy mentek be hozzá a kórházba a gyerekekkel, hogy nemsokára újra mind otthon lesznek.

Aztán szóltak az orvosok, hogy itt az idő, el kell köszönnünk tőle. Abban a pillanatban értettem meg, hogy el kell őt engednem. Mert eddig valószínűleg miattam nem ment el. Próbáltam nagylelkű lenni. Jó fej. Önzetlen. Felülkerekedni önmagamon, és azt mondani: »Nyugodtan menj, ha menned kell«. Ezzel tudtam a leginkább bizonyítani, hogy szeretem. Ha nem teszem meg, tudom, még maradt volna. Percekre, órákra, napokra. De egyszer el kellett engedni a kezét, a lelkét. Ez ugyanolyan fennkölt pillanat volt, mint egy születésé. Ilyenkor ugyanis megtapasztalja az ember, hogy köze van a világmindenséghez. Egy tettel, egy szóval, az elengedéssel. Én legalábbis nagyon hiszek ebben. Éppen ezért volt fájdalmas

– idézte fel a búcsú pillanatát Lestár Ágnes.

Arról is mesélt, hogyan telnek azóta a mindennapok:

A múltból próbálok erőt meríteni, mert a jelenből nem tudok, jövőm pedig még nincs. Nincs holnap. Nem telik az idő. Ezért továbblépni sem tudok. Ha megcsörren a telefonom, mindig azt hiszem, hogy Peca hív. Ha nyílik az ajtó, őt várom. Csupán egyetlen ötletem van a jövőre nézve. Hogy a megmaradt gyógyszereit majd visszaviszem a kórházba, hogy fel tudják használni. Már ha egyáltalán ez lehetséges. Csak élünk, létezünk, vagyunk a gyerekekkel. Talán még inkább összezártunk Pistivel és Szofival, de eddig is nagyon szoros csapatot alkottunk. És persze a családom, a szeretteim, a barátaim is mindenben támogatnak, mellettem állnak. Hálás vagyok értük!

A teljes interjút megtalálják a legfrissebb Story magazinban!

Kálloy Molnár Pétertől december 19-én vettek végső búcsút a Fiumei úti sírkertben.