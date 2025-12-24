Gulyás „gerinctelen” Gergelynek üzent karácsonyi videójában Molnár Áron

Molnár Áron néhány napja közzétett egy felvételt, amelyen az látható, hogy a fóti gyermekotthonban egy nevelő fojtogat egy földön fekvő neveltet. A színész-aktivista az ügy kapcsán készített videót, amit december 24-én posztolt közösségi oldalaira. Ebben Gulyás Gergelyhez szól, aki korábban a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatban fontosnak tartotta kiemelni: „Nem egy gyermekotthonról vagy egy árvaházról van szó, ez egy fiatalkorúak börtöne, ahol 57 fogvatartott él”.

Nagyon-nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánnék Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek, ha nem lenne egy ennyire gerinctelen szar ember. És tényleg tiszta szívemből mondom! Nem szeretnék karácsonykor ilyen videókat csinálni, de ezt ti hozzátok ki belőlem, rohadékok

– kezdte videóját Molnár, majd az általa közzétett felvételről beszélt röviden, hozzátéve: a 16 éves, fogyatékossággal élő gyereket fojtogató felügyelő a mai napig a fóti gyermekotthonban dolgozik.

Gulyás »gerinctelen« Gergely! Miután az intézetis gyerekeket bűnözőnek neveztétek, most a fogyatékossággal élő gyerekeket dehumanizálod és kriminalizálod. Micsoda karácsonyi ajándék! […] Nagyon kívánom azt, hogy soha ne kelljen megszenvedned azt, hogy egy politikus vagy bárki így beszéljen a te gyerekedről. Ez annyira embertelen, hogy erre tényleg nincsenek már szavak. Patkány! […] Ez az állat egy fogyatékossággal élő gyerek fölött térdelt, a torkán volt a keze és fojtogatta. Ezt próbálod kimagyarázni? Mi az az indok, ami miatt nem basszátok ki azonnal ezt a szörnyeteget? És hány ilyen szörnyeteget védtek még a gyerekek helyett?

„Fú, te, én annyira remélem, hogy ez lesz a téma a karácsonyi ebédnél. Remélhetőleg jövőre nem látjuk már azt a gerinctelen pofádat” – mondta.

Molnár Áron videóját teljes hosszában itt lehet megnézni: