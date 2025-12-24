kvízreszkessetek betörők
Szórakozás

„Tojok én a te karácsonyodra, Mr. Potyaleső!” – mennyi pontot szerzel a Reszkessetek, betörők!-kvízben?

20TH CENTURY FOX / Photo12 / AFP
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 24. 05:00
20TH CENTURY FOX / Photo12 / AFP

Az első és második filmből fogunk idézeteket mutatni a következőkben, több válaszlehetőséggel, melyekből csak egy lesz helyes.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
75 millió forint értékű bálnahányadékkal menekült a férfi, elkapták
25 évvel később is belefér filmbéli jelmezébe Cindy megformálója A Grincsből
Mindenét eladta a brit család, hogy új életet kezdjenek Thaiföldön – semmit sem bántak meg
Radics Gigi az eljegyzéséről: Az első kérdésem az volt, hogy most akkor nem kell énekelnem?
A szlovák államfő aláírta a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését bűncselekménnyé nyilvánító törvénymódosítót
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik