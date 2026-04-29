1900 éves, ritka szuvenírt fedeztek fel Spanyolországban

Vizvári Csenge
2026. 04. 29. 16:24
Az ajándéktárgy egy használati tárgy kicsinyített mása volt.

Egy spanyolországi sérült bronzkupa elénk tárta a Hadrianus-fal és az angliai erődök 1900 éves ábrázolását – derül ki egy tanulmányból. A színes edény egy katona emléktárgyának készülhetett, aki a Római Birodalom határait védte – írja a Live Science.

A serleget a Berlanga de Duero nevű településen fedezték fel, Spanyolország középső részén. A félgömb alakú Berlanga-kupa körülbelül 11,4 centiméter széles és 8,1 centiméter magas. Színes zománcmintákkal díszített és latin felirat található rajta, amely négy erődöt említ.

Jesús García Sánchez, a Mérida Régészeti Intézet régésze és a tanulmány társszerzője szerint a serleg egy trulla nevű használati tárgy kicsinyített mása, amelyet víziváshoz használtak. A drága zománcozás és a személyre szabott díszítés mind arról árulkodik, hogy nem ipari termékről van szó.

A régészek 3D-szkenneléssel és a töredékek virtuális összerakásával elkészítették a Berlanga-kupa rekonstrukcióját.
A kutatók elmondták, hogy habár találtak már hasonló tárgyakat, a Berlanga-serleg az egyetlen, amely a Hadrianus-fal keleti oldalán található erődökre utal. A kupán mindegyik erőd, négy négyzet és két félhold formájában került ábrázolásra. A félholdak a tornyokat vagy az erőd kapuját is jelképezhetik.

Az elemzésekből kiderült, hogy a serleg bronzból készült de kevertek hozzá rezet, ónt és olmot is. Ezek alapján egy helyi mester készíthette a Handrianus-fal közelében, időszámításunk után 124 és 199 között. Azt azonban még nem tudni, hogyan került Spanyolországba.

A mai Berlanga de Duero település valószínűleg a római kori Valeranica nevű ókori település helyén fekszik. A környéken végzett régészeti ásatások során kerámiatöredékeket és kőfalmaradványokat tártak fel. A Berlanga-kupát egy Valeranicában élő személy kaphatta, aki egy spanyol származású római segédcsapat katonája lehetett.

