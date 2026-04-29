Kilenc évet kapott a férjét megfojtó nyugdíjas

Kilenc év börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Pécsi Ítélőtábla azt a nyugdíjas asszonyt, aki két évvel ezelőtt megfojtotta szintén idős korú házastársát. A Pécsi Ítélőtábla tájékoztatása szerint a pár több évtizede házasságban élt.

A férfi járókeretet használt a korábbi sérülése miatt, és nem hagyta el a lakásukat. Mindketten napi szinten fogyasztottak alkoholt, és gyakoriak voltak közöttük a veszekedések.

A 2024 májusának utolsó napján ittas állapotban a házastársak ismét veszekedni kezdtek, majd a nő a széken ülő férfi fejét ököllel és egy serpenyővel többször megütötte, orrát és száját befedte, majd nyakát megragadva fojtogatni kezdte.

Csak akkor engedte el a férje nyakát, amikor a férfi már nem mutatott életjeleket. Az asszony később értesítette a mentőket, akik már csak a férj halálának beálltát tudták megállapítani.

Az első fokon eljáró Pécsi Törvényszék hét és fél év börtönre ítélte a nőt, emberölés bűntette miatt. Az ügyész a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője felmentés, illetve enyhítés érdekében fellebbezett. A Pécsi Ítélőtábla kilenc évre súlyosította a nőre kiszabott börtönbüntetést. Az ítélet jogerős.