Több olvasói panaszlevelet is kaptunk a Dutch Home bútorwebáruházra – jellemzően arról, hogy a tőlük megrendelt bútor nem érkezett meg akkorra, amikorra ígérték, sőt, a cég a saját maga által vállalt póthatáridőket sem tudta tartani, így egyre tolódott a teljesítés. A vevők egy része ezt megelégelve elállt a megrendelt termék megvásárlásától, ám többen jelezték, hogy a befizetett előleg visszafizetését (ami esetenként akár több százezer forint is lehetett) hiába kérték a cégtől. A Facebookon alakult két vásárlói csoport, de a Reditten is találni hasonló panaszt a Dutch Homre-ra.

Utánajártunk, mi igaz a panaszokból. Megkeresésünkre reagált egy ügyvéd, a cégvezető, a fogyasztóvédelmi szerv, a rendőrség, valamint a békéltető testület is.

Nem érkezett meg a bútor, és az előleget sem kapták vissza

A netes jó értékelések alapján hitelesnek tűnt a Dutch Home, ezért egyik olvasónk

még október elején rendelt tőlük egy kanapét,

amelyért több mint 350 ezer forint előleget fizetett.

Idén februárban azonban (az olvasónk által a 24.hu-nak megküldött többszöri levélváltás, határidőtologatás után) még mindig nem látszott, mikor érkezhet meg a bútor.