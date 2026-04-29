Az Amerikai pite onlyfansező sztárja egy hét alatt 1,2 millió dollárt keresett: állítólag „nevet szerzett magának”

admin Besenyei Balázs
2026. 04. 29. 13:54
Az Amerikai pite sztárja, Shannon Elizabeth indított egy OnlyFans-fiókot, miután elvált a férjétől, adtunk hírt erről április közepén.

Úgy fest, nagyon bejöttek Elizabeth számításai, merthogy a Variety azt írja, egy hét leforgása alatt 1,2 millió dollárt keresett a platformon, ami 430-440 millió forintot jelent.

A 2000-es évek Hollywoodjának egyik legnagyobb szexszimbóluma a Buzzfeed szerint nevet szerzett magának az OnlyFansen, és ami még érdekesebb, olyan tartalmakat tesz közzé, amiben nincs teljes meztelenség.

Ezt mondta az onlyfansezésről

Egész karrieremet Hollywoodban töltöttem, ahol mások irányították a karrierem történetét és kimenetelét. Ez az új fejezet arról szól, hogy ezt megváltoztassam, megmutathassam egy szexibb oldalamat, amit senki más nem látott, és közelebb kerüljek a rajongóimhoz. Az OnlyFans lehetőséget ad arra, hogy valami többet kínáljak – egy kulisszák mögötti, szűrés nélküli betekintést az életembe, és egy olyan őszinte kapcsolatot, amelyet egyetlen más platform sem tesz lehetővé

