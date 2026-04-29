Hétvégén beköszönt a nyár, vasárnap 27 fok is lehet

nyár
Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 04. 29. 16:37
nyár
Szajki Bálint / 24.hu
Napról napra egyre melegebb lesz a hosszú hétvégén.

A hosszú hétvégén napról napra egyre melegebb idő várható, vasárnap pedig már több helyen is 25 fok feletti hőmérséklet jöhet, írja az Időkép. Csütörtökön és pénteken még hajnali fagyok is elképzelhetőek, ám ezt követően megszűnik majd a fagyveszély, gyenge fagy szombat és vasárnap hajnalban már csak a fagyzugokban lehet.

Határozott felmelegedés

A nappali felmelegedés is fokozatosan erősödik a hosszú hétvége során:

pénteken 15 és 20, szombaton 19 és 24, vasárnap már 21 és 27 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Szombaton még az ország keleti, délkeleti részén jelenhetnek meg gomolyfelhők, de vasárnap már csaknem zavartalan napsütés lesz. Csapadék nem várható a hosszú hétvégén.

