„Nem voltam különösebben szép gyerek" – írta kiskori képéhez Till Attila

Mohos Márton / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 12. 03. 17:15
Mohos Márton / 24.hu

Till Attila december 3-án ünnepli a születésnapját, idén már az 54.-et, és ebből az alkalomból megosztott magáról egy gyerekkori fotót a közösségi oldalán.

Ma van a szülinapom, gondoltam akkor mutassuk meg a kezdetet! Ez a fotó az első ilyen ünnepi képem! 😀😀😀 Hát, igen, nem voltam különösebben szép gyerek, mintha a Stan és Panból lenne az egyik lekicsinyítve! 😎 és mi az a marcipán, amiért nyúlok??? Egy fura hal? A lényeg, hogy ez egy kiemeltebb nap nekem és erről az jutott eszembe, hogy ❤️ mindenkinek!

– olvasható a TV2-s műsorvezető posztjában.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Till Attila (@tillattila) által megosztott bejegyzés

