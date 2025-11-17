puskás-dallos peticsillag születik
Puskás-Dallos Peti: A mi generációnk már menthetetlen

Sárosi Zoltán / RTL
admin Grósz Petra
2025. 11. 17. 12:27
Sárosi Zoltán / RTL

A Csillag Születik elmúlt adásaiban két japán induló is bemutatkozott a nézőknek: a pucérra vetkőző TikTok-sztár, Wes-P után – aki performansza végén már csak egy csészével takarta magát – a legutóbbi részben egy Ichikawa nevű versenyző lépett a zsűri elé, utóbbi szellentőmutatványokat adott elő, többeket kiakasztva, főként Molnár Áront. A mutatványok egyikében Puskás-Dallos Peti is részt vett, a japán férfi kérésére egy tortát kellett a kezében tartania, amin utóbbi elfújta a gyertyákat, ugyancsak a szellentésével.

A műsorvezető nemrég a közösségi oldalán fogalmazta meg gondolatait a történteket illetően. Mint írta, az elmúlt két hétben érdekes viták alakultak ki az említett japán előadó-művészurakkal kapcsolatban, ő pedig alapvetően azokhoz tartozik, akik abszolút megértik, ha valakinek ez sok, túl megy egy határon, és nem tud nevetni rajta. Ő tud, de teljesen megérti, ha valaki nem.

Viszont ami szerintem nagyon érdekes ebben a diskurzusban, hogy mennyire egy hype-fomo világban élünk, ahol azért a TikTok rendesen eltorzította az értékítéletünket, és nem is az ízlésre gondolok, hanem a számokra: számok bűvöletében élünk. Az én szememben Wes-P és szellentő úr valójában hasonló »humort«, műfajt képvisel. Mégis mennyire más hatást váltanak ki, aszerint, hogy az egyik TikTok-sztár, a másik pedig nem. Jól mutatja, mennyire fontos nekünk, hogy mások is lájkolják, megosztják, nézik és egy idő után mint egy lavina, a végén már mi is azt gondoljuk, hogy jó, mert mások is ezt gondolják. Legalábbis a lájkszámok szerint. Én miért mondanék akkor mást, biztos akkor én lennék a hülye

– magyarázta Puskás-Dallos, aki szerint nem hiába látunk mostanság ennyi, szinte hihetetlen nézőszámokat egy-egy eseményen.

Ha már ennyien elmentek, én se maradhatok ki. Vagy ennyi döbbenetes Tiktok-videót, ahol felfoghatatlanul kellemetlen dolgokat látunk-olvasunk, de iszonyatos nézettség van mellette, csak azt nem árulja el, hogy azért, mert ez jó, vagy csak simán egy olyan tartalom, amiről az algoritmus tudja, hogy eléri az ingerküszöbünket. Tartozni akarunk valahova mindenáron. Be akarunk lépni a törzsbe. A világ szerintem egyre jobban efelé a törzsi lét felé tart, bármennyire is prédikálunk egyre többet a párbeszédről.

„A mi generációnk már menthetetlen, de ezért lenne fontos a kisgyerekeket minél több színházba vinni, minél több zenei műfajjal megismertetni, a mozi sokszínűségét bemutatni és megtanítani őket elemezni beszélgetésekkel, vitákkal, és a magolás helyett a megszerzett tudás értelmezését megtanítani. Akkor talán kevésbé gondolnánk a másikat hülyének, magunkat pedig helikopternek”

– zárta sorait az édesapa, hozzátéve: követői véleményére is kíváncsi a témában.

