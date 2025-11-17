Börtönbe kerül a férfi, aki egy premieren támadt Ariana Grandéra

Börtönbüntetésre ítélték Johnson Went, azt az ausztrál influenszert, aki néhány napja nekirontott Ariana Grandénak a Wicked 2 szingapúri premierjén. A Daily Mail tudósítása szerint a férfi hétfőn bűnösnek vallotta magát közrend megzavarása vádjában, amiért kilenc napot kell börtönben töltenie. Az ügyben eljáró szingapúri bíró szerint Wen előre megfontoltan, figyelemvágytól vezérelve cselekedett, és fennáll az esélye, hogy a jövőben megismétli tettét, ezzel veszélyeztetve mások biztonságát.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Johnson Wen lerohant egy sztárt, korábban Katy Perry, The Weeknd és a The Chainsmokers koncerteken rohant fel a színpadra, 2023-banpedig a FIFA női világbajnokság döntőjén rohant be a pályára.

Most az ügyében ítéletet hozó bíró kiemelte: szeretné, ha az influenszer megtanulná, hogy a tetteinek vannak következményei. Az ítélet kihirdetése után Wen azt mondta a bírónak, hogy többé nem fog ilyesmit csinálni.