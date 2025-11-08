Czutor Zoli lett a Pandora – A szelence átka játékának győztese

Pénteken végéhez érkezett a Pandora – A szelence átka című stratégiai reality. A döntőben Király Linda és Czutor Zoli vettek részt, de egy csavarnak köszönhetően a már kiesett, döntős játékosok, Vanya Timi, Szőke Rebi és Wossala Rozina is ott voltak.

A próbatételt Czutor Zoli nyerte, így ő lett a Pandora – A szelence átka játékának győztese.

Az énekes 4,5 milliót vihetett haza. A story.hu-nak elmondta, a főnyereményt „lyukak betömésére” fordítja.

Nemrég nyitottam egy négytermes próbaterem-komplexumot és van hat gyerekem, nem is kell többet mondani arról, mire költöm a nyereményt.

Nagy ünneplést nem csapott, pénteken feleségével és a szomszéd párral, jó barátaival koccintott otthon a győzelemre.