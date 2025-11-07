pszichopataérzelembűntudatöröm
Elmondta egy pszichopata, melyik érzelmet ismeri és melyiket nem

24.hu
2025. 11. 07. 18:42
A belga férfi szeretné, ha az emberek tudnák, mi is valójában a pszichopátia.

A köznyelvben pszichopátiának nevezett antiszociális személyiségzavarral diagnosztizálták korábban Loïc de Marie-t, aki szeretne leszámolni a betegség körüli mítoszokkal és tévhitekkel. A belga férfi a DEEP YouTube-csatornának nyilatkozva arról beszélt, hogy sokan úgy tudják a pszichopatáknak egyáltalán nincsenek érzelmei, pedig ez távol áll az igazságtól.

Érzünk érzelmeket, de ezek felszínes érzelmek, proto-érzelmek, nem olyan mélyek, mint a tieitek

– idézi a Mirror.

Érezhetünk frusztrációt, dühöt, örömöt. Én tudok, nagyon boldog tudok lenni, tudom érezni a boldogságot. Sokat tudok nevetni, de soha nem érzek bűntudatot. Teljesen mindegy mit csináltam, nem vagyok rá képes. Nem tudok megbánni semmit.

Arról is beszélt, hogy egy „játékot” kell játszania, hogy boldoguljon, és arról, hogy a pszichopaták igenis tisztában vannak azzal, hogy pszichopaták.

Azt hiszik, hogy nem vagyunk tudatában a helyzetünkkel, és igen, ez igaz, de tudjuk, hogy mások vagyunk. Ezért viselkedünk így, ezért játsszuk ezt a játékot; megfigyelés alapján tanulunk. Ha szükséged van valamire valakitől, akkor ezt a játékot kell játszanod.

De Marie-t sokan kritizálják, mert gyakran durván fejezi ki magát, de nem érdekli.

Leszarom, mit gondolnak rólam az emberek. Nem kell, hogy szeressenek, azt teszem, amit tennem kell. Ami az, hogy az emberek megismerjék, mi az a pszichopátia.

Emellett még arról is beszélt, hogy a szociopatát nem szabad összekeverni a pszichopatával, mivel előbbi enyhébb probléma: „A szociopaták érezhetnek megbánást vagy empátiát; egy pszichopata nem képes erre. Én soha nem éreztem megbánást; soha nem éreztem rosszul magam azért, amit tettem, bármit is tettem.”

