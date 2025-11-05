bódi sylvi
Internetes csalás áldozata lett Bódi Sylvi – ellopták a személyazonosságát

RTL
admin Csontos Kata
2025. 11. 05. 14:36
RTL

Csalás áldozata lett Bódi Sylvi, akinek az interneten lopták el a személyazonosságát. A magát a modellnek kiadó csaló képeket töltött fel hamis oldalakra, így próbált kriptovalutát kicsikarni emberektől.

Egy svájci férfi keresett meg engem egy héttel ezelőtt, hogy egy illető létrehozott több profilt is az én közösségi médiáról lelopott fényképeimmel, és különböző visszaéléseket követ el ezekkel a profilokkal

mondta elMokkában Bódi.

Ez a valaki három Facebook-profilt hozott létre francia női név alatt, és elég sok ismerőse van most már. Amit megtudtam ettől a svájci férfitól, az az, hogy kriptovalutát kér.

Mint kiderült, a csaló módszere az, hogy a Facebookon bejelöli az embereket, és aki visszajelöli, azzal beszélgetést kezdeményez, amit később más platformon folytatnak. Bódi azt mondta, hogy az illető egy hamis francia személyi igazolványt is felmutat azoknak, akik kételkednének a személyazonosságában, és ezen is az ő képe van, azaz a csaló közokirat-hamisítást is elkövet. Az a svájci férfi is bedőlt neki, aki később felkereste a modellt.

Egy esetről biztosan tudok, remélem, hogy nem volt több, ez is pont elég, mert nagyon rossz érzés, hogy az én képemet kötik egy ilyen csaláshoz. Tiszta szerencse, hogy ez a férfi gyanút fogott és elkezdett nyomozni

– fogalmazott Bódi Sylvi, akivel ilyen jellegű dolog még sosem történt, de az előfordult már, hogy visszaéltek a nevével vagy a fényképével, például felnőtt tartalmakat gyártó oldalak.

Azt tervezi, hogy felveszi a kapcsolatot a rendőrség internetes csalásokra szakosodott alosztályával, és bízik benne, hogy ők megteszik majd a szükséges lépéseket.

