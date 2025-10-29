Hajdú Péter a sorkatonaságról: A fiataljaink építsék a jövőjüket, legyenek szerelmesek, és ne hadonásszanak fegyverrel!

Hajdú Péter legújabb, közösségi oldalára feltöltött videójában a sorkatonaság újbóli bevezetéséről fejtette ki a véleményét. A posztban úgy fogalmazott, nem tud szó nélkül elmenni a téma mellett.

Mint a videóban elmondta, nagyon foglalkoztatja őt ez a téma, ami a vesszőparipája.

Horvátországban már megtörtént az, amire senki nem gondolt: bevezették a sorkatonai szolgálatot. Nagyon nem szeretném, hogy ez itthon, Magyarországon is megtörténjen. Bár az ellenzék pedzegeti, hogy bevezetheti, de azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nem tenne jót a fiataljainknak. A fiataljaink éljenek boldogan, építsék a jövőjüket, legyenek szerelmesek, és ne hadonásszanak fegyverrel, ha nem értenek hozzá.

Hozzátette, minden tisztelete a katonáké, és ha valaki úgy érzi, van bátorsága és ereje ehhez, akkor menjen, várja őt a Honvédség.

De ne egy rendszer erőltesse rá a fiatalokra, a srácokra, hogy vonuljanak be és tanuljanak meg a fegyverrel bánni. Nagyon őszintén mondom, hogy nem szeretnék olyan Magyarországon élni, ahol kötelező lesz újra a sorkatonai szolgálat

– zárta mondandóját a műsorvezető.

Bár a Fidelitas nemrég online petíciót indít a kötelező sorkatonaság visszaállítása ellen, Ruszin-Szendi Romulusz hetekkel ezelőtt leszögezte, a Tisza Párt nem állítja vissza a sorkötelességet.