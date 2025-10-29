hajdú pétersorkatonaság
Szórakozás

Hajdú Péter a sorkatonaságról: A fiataljaink építsék a jövőjüket, legyenek szerelmesek, és ne hadonásszanak fegyverrel!

Katona László / RTL
admin Csontos Kata
2025. 10. 29. 16:50
Katona László / RTL

Hajdú Péter legújabb, közösségi oldalára feltöltött videójában a sorkatonaság újbóli bevezetéséről fejtette ki a véleményét. A posztban úgy fogalmazott, nem tud szó nélkül elmenni a téma mellett.

Mint a videóban elmondta, nagyon foglalkoztatja őt ez a téma, ami a vesszőparipája.

Horvátországban már megtörtént az, amire senki nem gondolt: bevezették a sorkatonai szolgálatot. Nagyon nem szeretném, hogy ez itthon, Magyarországon is megtörténjen. Bár az ellenzék pedzegeti, hogy bevezetheti, de azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nem tenne jót a fiataljainknak. A fiataljaink éljenek boldogan, építsék a jövőjüket, legyenek szerelmesek, és ne hadonásszanak fegyverrel, ha nem értenek hozzá.

Hozzátette, minden tisztelete a katonáké, és ha valaki úgy érzi, van bátorsága és ereje ehhez, akkor menjen, várja őt a Honvédség.

De ne egy rendszer erőltesse rá a fiatalokra, a srácokra, hogy vonuljanak be és tanuljanak meg a fegyverrel bánni. Nagyon őszintén mondom, hogy nem szeretnék olyan Magyarországon élni, ahol kötelező lesz újra a sorkatonai szolgálat

– zárta mondandóját a műsorvezető.

Bár a Fidelitas nemrég online petíciót indít a kötelező sorkatonaság visszaállítása ellen, Ruszin-Szendi Romulusz hetekkel ezelőtt leszögezte, a Tisza Párt nem állítja vissza a sorkötelességet.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Hajdú Péter (@hajdu.peter.official) által megosztott bejegyzés

Kapcsolódó
Ruszin-Szendi Romulusz: A Tisza nem állítja vissza a sorkötelességet
A Tisza Párt szakértője arra reagált, hogy a Fidelitas online petíciót indított. 

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Házasság első látásra: Anna kiviharzott, miután Petivel eldobták gyűrűiket
Zalatnay Sarolta: Ismertem Janis Joplint, mindennapos vendégek voltunk a Margaret Street 48. alatt
Miló Viki az anyaságról: A petesejtjeim egészségesek, simán vállalhatnék most is gyereket
Házasság első látásra: Rita fiatalító kezelésen vett részt a műsor óta, a nézők szerint felismerhetetlen lett
„Orális szexre kényszerítették a gyerekeket” – Szőlő utcai dolgozókkal készített interjúkat Dobrev Klára
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik