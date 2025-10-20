azahriahpaul street
Szórakozás

Azahriah váratlanul új videót posztolt Paul Street nevű YouTube-csatornájára

Mohos Márton / 24.hu
admin Grósz Petra
2025. 10. 20. 18:34
Mohos Márton / 24.hu

Azahriah a minap a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében tett közzé képernyőfotót egy videóról, ami a Paul Street nevű Youtube-csatornáján jelent meg vasárnap éjjel – szúrta ki a Telex. A képkockához azt írta, „jó borzongást…”, ami annak idején jellegzetes mondata volt az énekesnek, amikor még rendszeresen gyártott videós, főként ijesztő tematikájú tartalmakat a csatornájára.

Ezúttal egy 41 perces, „erdődump #1” című vlogot tett közzé, melyben egyebek mellett arról is beszél, hogy szeretne még hasonló tartalmakat csinálni, miközben korábbi videóihoz hasonlóan újra kapucniban, a fél arcát eltakarva látható.

Mi a legtöbb, amit tehetek, mi a legjobb? Jelen pillanatban, a mostani melóim mellett az, hogy kijövök ide az erdőbe és tudok nektek motivációmorzsákat adni, vagy gondolatokat, amiket én megtapasztaltam

– mondta nézőinek az énekes, aki legutóbb két évvel ezelőtt posztolt videót a csatornájára „Sztálin és a holodomor” címmel, illetve tavaly októberben élőben közvetítette, ahogy GTA-zik, az erről készült stream is elérhető a csatornán.

Az énekes mögött egyébként tartalmas időszak áll: pénteken, szombaton és vasárnap is az MVM Dome-ban adott koncertet, mindeközben pedig kijött két új albuma is, a Skatulya II. és az Aziverzum.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Virginia Giuffre memoárjában részletesen leírja, miket tett vele Jeffrey Epstein és András herceg
Sydney van den Bosch elárulta, hogy fogják hívni születendő kislányát
Szakított Varga Miklós Joe és felesége
„Kiderült, hogy nem tudok utánozni” – Vastag Csaba kiesett a Sztárban Sztár All Starsból
Orbán a parlamentben: jövőre emelhetik a szociális dolgozók bérét, a békére várnak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik