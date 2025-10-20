Azahriah váratlanul új videót posztolt Paul Street nevű YouTube-csatornájára

Azahriah a minap a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében tett közzé képernyőfotót egy videóról, ami a Paul Street nevű Youtube-csatornáján jelent meg vasárnap éjjel – szúrta ki a Telex. A képkockához azt írta, „jó borzongást…”, ami annak idején jellegzetes mondata volt az énekesnek, amikor még rendszeresen gyártott videós, főként ijesztő tematikájú tartalmakat a csatornájára.

Ezúttal egy 41 perces, „erdődump #1” című vlogot tett közzé, melyben egyebek mellett arról is beszél, hogy szeretne még hasonló tartalmakat csinálni, miközben korábbi videóihoz hasonlóan újra kapucniban, a fél arcát eltakarva látható.

Mi a legtöbb, amit tehetek, mi a legjobb? Jelen pillanatban, a mostani melóim mellett az, hogy kijövök ide az erdőbe és tudok nektek motivációmorzsákat adni, vagy gondolatokat, amiket én megtapasztaltam

– mondta nézőinek az énekes, aki legutóbb két évvel ezelőtt posztolt videót a csatornájára „Sztálin és a holodomor” címmel, illetve tavaly októberben élőben közvetítette, ahogy GTA-zik, az erről készült stream is elérhető a csatornán.

Az énekes mögött egyébként tartalmas időszak áll: pénteken, szombaton és vasárnap is az MVM Dome-ban adott koncertet, mindeközben pedig kijött két új albuma is, a Skatulya II. és az Aziverzum.