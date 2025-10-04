Tóth Gabi a válásáról: Tulajdonképpen a múltam 80%-át elveszítettem

Hétfőn érkezik az Útközben elmeséled következő adása, melyben Tóth Gabi lesz Sváby András vendége. Az énekesnő Krausz Gáborral való válásának következményeiről is beszél a műsorban.

Sváby azon kérdésre, mit veszített el akkor, Tóth így felel:

Tulajdonképpen a múltam 80%-át elveszítettem. A stabil hátországomat, menedzseremet, zenei embereket, a gyermekem keresztanyját. Mindenkit elvitt a válásom.

A műsorvezető ezután afelől érdeklődött, kit sajnál a leginkább közülük.

A fogadott apám, akivel húsz évig dolgoztam. Ő nekem nagyon nagy veszteség. És nagyon nehéz volt látni, amikor az exférjemmel együtt nyaraltak Törökországban

– fogalmazott Tóth Gabi, így folytatva:

Úgy érzem, addig voltam szeretve, amíg minden nagyon jól ment, amíg dübörgött a Tóth Gabi.

A teljes adás hétfőn 19 órakor látható majd a VIASAT3-on.