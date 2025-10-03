haribobélkórházzselatin
Szórakozás

Három nap alatt megevett három kiló Haribót, hat nap kórház lett a vége

Daniel Kalker / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
24.hu
2025. 10. 03. 19:00
Daniel Kalker / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
10 ezer kalóriát fogyasztott el a gumicukorral.

A 33 éves Nathan Rimmington megkívánta a kólásüveg formájú Haribot, és megrendelt belőle az interneten egy három kilogrammos kiszerelést. Olyat, amit általában élelmiszerboltok, édességboltok vásárolnak. Esti nasinak szánta, három este, vacsora után ette meg a 10 461 kalóriányi édességet – számolt be róla a Mirror. Az átlagos napi kalóriaszükséglet nagyjából 2000-2500 kcal között mozog

A negyedik nap a yorkshire-i kamionsofőrt gyomorgörcs kezdte kínozni. Az ágyból is alig tudott kikelni. Állapota nem javult, úgyhogy felkereste a háziorvosát, aki mikor meglátta a vérnyomását az izzadó, görcsölő férfinek, azonnal kórházba küldte.

Ott az orvosok először ételmérgezésre gyanakodtak, de mikor a vizsgálatok magas zselatinszintet mutattak a szervezetében, Rimmington beismerte a gumicukrokat.

A legtöbb gumicukorban megtalálható zselatin nagy mennyiségben fogyasztva bélzáródást okozhat, súlyos esetben akár sebészeti beavatkozásra is szükség lehet.

Az orvosok miután végül  akkut divertikulózist (vastagbélben fellépő gyulladást, a bélfalban található apró dudorok vagy tasakok, az úgynevezett divertikulumok váltják ki) és bélfertőzést diagnosztizáltak nála, azonnal infúzióra kötötték, és hat napon át bent tartották a férfit a kórházban. Közben nem ehetett semmit.

A tavalyi eset óta pedig Haribót nem eszik, pedig egy viccelődő barátja meglepte egy háromkilós zacskóval a szülinapjára. Azt mondja, „posztkólaüveges stressz szindrómában” szenved.

Mikor meglátok egy kólásüveget, azonnal azt gondolom, a sürgősségire fogok kerülni

– nyilatkozta a lapnak.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Dárdai Blanka: Nem a Sztárbox miatt kezdtem el bokszolni, hanem mert annyira szarul voltam, hogy kellett valami, ami újra összerak
Geszti Péter és Ditz Edit kamaszlánya is szerepel a Bróker Marcsi című sorozatban
Pásztor Erzsi többé nem ülhet volán mögé: „Ennyi idősen nem is kell ebben a városban autózni, mert borzalmas már a közlekedés”
Tóth Gabi a karrierje kezdetéről: Tóth Vera húga voltam, a tyúkanyóé, akit mindenki szeret, én meg jövök az idegesítő energiáimmal
A Tisza Párt egészségügyi szakemberei Takács Péternek üzentek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik