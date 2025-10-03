Három nap alatt megevett három kiló Haribót, hat nap kórház lett a vége

A 33 éves Nathan Rimmington megkívánta a kólásüveg formájú Haribot, és megrendelt belőle az interneten egy három kilogrammos kiszerelést. Olyat, amit általában élelmiszerboltok, édességboltok vásárolnak. Esti nasinak szánta, három este, vacsora után ette meg a 10 461 kalóriányi édességet – számolt be róla a Mirror. Az átlagos napi kalóriaszükséglet nagyjából 2000-2500 kcal között mozog

A negyedik nap a yorkshire-i kamionsofőrt gyomorgörcs kezdte kínozni. Az ágyból is alig tudott kikelni. Állapota nem javult, úgyhogy felkereste a háziorvosát, aki mikor meglátta a vérnyomását az izzadó, görcsölő férfinek, azonnal kórházba küldte.

Ott az orvosok először ételmérgezésre gyanakodtak, de mikor a vizsgálatok magas zselatinszintet mutattak a szervezetében, Rimmington beismerte a gumicukrokat.

A legtöbb gumicukorban megtalálható zselatin nagy mennyiségben fogyasztva bélzáródást okozhat, súlyos esetben akár sebészeti beavatkozásra is szükség lehet.

Az orvosok miután végül akkut divertikulózist (vastagbélben fellépő gyulladást, a bélfalban található apró dudorok vagy tasakok, az úgynevezett divertikulumok váltják ki) és bélfertőzést diagnosztizáltak nála, azonnal infúzióra kötötték, és hat napon át bent tartották a férfit a kórházban. Közben nem ehetett semmit.

A tavalyi eset óta pedig Haribót nem eszik, pedig egy viccelődő barátja meglepte egy háromkilós zacskóval a szülinapjára. Azt mondja, „posztkólaüveges stressz szindrómában” szenved.

Mikor meglátok egy kólásüveget, azonnal azt gondolom, a sürgősségire fogok kerülni

– nyilatkozta a lapnak.