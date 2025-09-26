Ember Márk újabb fotókat mutatott az esküvőjéről

Augusztusban megnősült Ember Márk. Havasi Virág tartalomgyártó-újságírót vette feleségül négy év együttlét után.

Az esküvőről korábban egy interjúban mesélt a házaspár, akik a budapesti szerb templomban, illetve egy Budapest melletti, természetközeli helyszínen mondták ki a boldogító igent, egy hét közbeni napon, hogy a színészbarátok, akiknek hétvégén gyakran előadásuk van, mind ott lehessenek. A menüsorba bekerült a pár egyik kedvence, a rántott sajt, torta helyett pedig aranygaluska került az asztalra. A hangulatért egy szerb férfikórus, majd élőzenekar és DJ felelt.

A színész és neje most Instagramon osztottak meg pár fotót a nagy napról, ezzel a felirattal:

Ez egy elég jó nap volt ❤️