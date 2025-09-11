Megjelentek az első fotók Ember Márk és Havasi Virág esküvőjéről

Alig két hete volt Ember Márk esküvője a budapesti szerb templomban. A színész felesége Havasi Virág, tartalomgyártó-újságíró, akivel négy éve vannak együtt.

A házaspár az InStyle-lal osztotta meg az esküvőjükön készült fotókat, a teljes anyag a magazin őszi lapszámában található, de abból egy kis ízelítőt online is közzétettek – ez a pár kép ide kattintva nézhető meg.

Mint kiderült, egy Budapest melletti, természetközeli helyszínen mondták ki a boldogító igent, és azért hétköznap, hogy a színészbarátok, akiknek hétvégén gyakran előadásuk van, mind ott lehessenek. A menüsorba bekerült a pár egyik kedvence, a rántott sajt, torta helyett pedig aranygaluska került az asztalra. A hangulatért egy szerb férfikórus, majd élőzenekar és DJ felelt.

Az InStyle videós interjújában elmondták, első találkozásuk 2017-ben volt, de erre egyikük sem emlékszik igazán. Később az interneten figyeltek fel egymásra.

Szerelem volt első látásra, amikor egymás szemébe néztünk

– jelentette ki Ember Márk. Havasi Virág felidézte, ő épp egy cukrászdában ült, amikor későbbi férje egy rolleren elsuhant mellette és találkozott a tekintetük.

A színész azt mondta, kapcsolatuk elején volt egy számára nagyon megterhelő, kilenc hétig tartó időszak, amikor eldöntötte, ha barátnője ezt végig tudja vele csinálni, feleségül veszi őt. Bár tavaly volt egy hullámvölgy a kapcsolatukban, Ember Márk akkor döntötte el véglegesen, hogy megkéri Havasi Virág kezét. Erre végül egy közös utazásuk során kerített sort a kedvenc szlovén városukban, a tengerparton.