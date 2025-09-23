g.w.mkulcsár edinanyerő párosrtl
„Sok backstage-ben jártam” – G.w.M-ről kiderült a Nyerő Párosban, hogy több mint 1000 nővel lefeküdt Kulcsár Edina előtt

2025. 09. 23. 11:26
A legutóbbi Nyerő Páros-részben a párosok hölgy tagjainak válaszolniuk kellett férjeikkel/párjaikkal kapcsolatos kérdésekre, így intim részletekre is, például, hogy kinek mennyi nővel volt dolga aktuális kedvese előtt – szemlézte a műsort az nlc.hu.

Kulcsár Edina azt mondta, G.w.M több mint 1000 nővel feküdt le, mielőtt megismerkedtek.

Több mint 1000?! Hagyjál már, G.w.M! Ebben a műsorban eddig Puskás vezetett 500-zal

– utalt egy korábbi évad hangzatos mondatára Sebestyén Balázs.

Miután Sebestyén tovább hitetlenkedett, G.w.M egyszerűen csak ennyit mondott:

Hát, sok backstage-ben jártam.

