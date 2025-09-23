„Sok backstage-ben jártam” – G.w.M-ről kiderült a Nyerő Párosban, hogy több mint 1000 nővel lefeküdt Kulcsár Edina előtt

A legutóbbi Nyerő Páros-részben a párosok hölgy tagjainak válaszolniuk kellett férjeikkel/párjaikkal kapcsolatos kérdésekre, így intim részletekre is, például, hogy kinek mennyi nővel volt dolga aktuális kedvese előtt – szemlézte a műsort az nlc.hu.
Kulcsár Edina azt mondta, G.w.M több mint 1000 nővel feküdt le, mielőtt megismerkedtek.
Több mint 1000?! Hagyjál már, G.w.M! Ebben a műsorban eddig Puskás vezetett 500-zal
– utalt egy korábbi évad hangzatos mondatára Sebestyén Balázs.
Miután Sebestyén tovább hitetlenkedett, G.w.M egyszerűen csak ennyit mondott:
Hát, sok backstage-ben jártam.