15 kilós fogyása után Laky Zsuzsi bikiniben mutatta meg az alakját

Múlt hétvégén Laky Zsuzsi is ringbe lépett a Sztárbox első versenynapján, Kulcsár Edina volt az ellenfele. A találkozót utóbbi nyerte, így Laky számára véget értek a versennyel kapcsolatos kötelezettségek. Az egykori Miss Európa jelenleg Spanyolországban pihen a családjával, nemrég pedig bikiniben készült fotókon mutatta meg az alakját.

Végre eljött a várva várt családi nyaralás! 🌊☀️ Gyakorlatilag hónapok óta számoltam vissza a napokat, hogy újra együtt lehessünk és feltöltődhessünk ❤️ Ez a nyár mindannyiunknak tele volt kihívásokkal, lemondásokkal, de most bepótoljuk, ami kimaradt ❤️

– fűzte hozzá a képekhez az édesanya, aki 15 kilót adott le, amíg a Sztárboxra készült.