Fenyő Iván visszalépett a Sztárboxtól

A Sztárbox idei évadának első adásában nem sok váratlan dolog történt, nagyjából a papírforma szerint alakultak a meccsek. Az este folyamán Szujó Zoltán elé járult Fenyő Iván, aki a következő adások egyikében a Hooligans Csipájával bokszolt volna, azonban bejelentette, hogy visszalép ettől.

A színész megsérült:

26 hét, heti ötszöri edzés van mögöttem, és az utolsó pillanatokban történt egy olyan, hogy az egyik versenyző fiú nálunk egy tízes kesztyűben adott egy olyan csapottat, amit nem láttam, és azonnal elment az orrom. Oldalra, ömlött a vér. Nem akart elállni. Kórház. Vissza kellett tenni, csináltak egy kisebb műtétet, két hétig feküdtem a kórházban. Nyolc hét a gyógyulás, október közepén beforr. Mindentől el vagyok tiltva. Az orvosok nem engedik, hogy ezt csináljam.

Fenyő hozzátette, tényleg sokat készült fél év alatt, de miután három darabra tört az orra, még futni sem engedik.