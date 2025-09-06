A Megasztárban próbál szerencsét az X-Faktor egykori döntőse, Tóth Gabi szerint az énekesnő a pokolból tért vissza

Ma este debütál a TV2-n a Megasztár új évadának első válogatója. Az adás kivonatát a Femina a tévénézők előtt láthatta, a portál szemléje szerint pedig a 2013-as X-Faktor harmadik helyezettje, Krasznai Tünde is feltűnik majd a tehetségkutató színpadán, akiről már hosszú évek óta nem hallhattunk. Az énekesnő annak idején Geszti Péter mentrotáltja volt, egészen a döntőig jutott, ám a fináléban alul maradt a ByTheWay együttessel és Danics Dórával szemben.

A Megasztár mesterei közül Tóth Gabi már ismerte Krasznait, előbbi ugyanis 2013-ban szintén az X-Faktor mentora volt. A Femina cikke szerint a válogatón Tóth Gabi mesélte el zsűritársainak, miért nagy dolog, hogy Krasznai újra feltűnt a színen.

Az X-Faktor egykori felfedezettje korábban sem titkolta felnőttfilmes múltját, most viszont az is kiderült, hogy drogfüggősége miatt tűnt el a nyilvánosság elől. Tóth Gabi mestertársai előtt úgy fogalmazott: Krasznai Tünde a pokolból tért vissza, bevallotta továbbá, hogy nem hitte, hogy egyszer ilyen jó állapotban látja majd viszont őt a színpadon.

A válogatón egyébként egy másik ismerős arccal is találkozhatnak majd a TV2 nézői: