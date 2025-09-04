Jason Momoa túl komolyan vette, hogy rózsaszínbe öltözzön a velencei filmfesztiválon

Bemutatták a velencei filmfesztiválon az In the Hand of Dante című filmet, aminek Jason Momoa a főszereplője. Az egyébként Budapesten is megforduló sztár rózsaszín öltönyben lépett a vörös szőnyegre, ehhez még színben passzoló papucsot és lábkörmöket is választott.

