Schobert Norbi az iskolás éveiről: Nekem sem volt gondom a tanulással, Réka is mindig kitűnő volt

admin Besenyei Balázs
2025. 08. 31. 10:53
RTL

A tanévkezdés kapcsán kérdezgette a Bors Schobert Norbit a tanulás fontosságáról. A fitneszguru elmondása alapján Rubint Rékával mindig szigorúan fogták a gyerekeket – és a mai napig így vannak ezzel.

Soha nem hagytuk, hogy ne tanuljanak, különösen Réka. Mindent kikérdez tőlük, ellenőrzi a házi feladatokat, ha valami nem ment és mi nem tudtunk segíteni, akkor jött hozzájuk magántanár. Nem engedtük, hogy rossz tanulók legyenek, szóba se jöhetett volna, mert nem akartuk, hogy az életüket ilyen hátránnyal kezdjék. Ha a gyerek rossz tanuló, az mindig a szülő felelőssége.

Schobert szerint rá kell kényszeríteni a gyereket a tanulásra „erőszakkal, jutalommal, vagy mindkettővel, de nem szabad rájuk hagyni”.

A tanulásba ölt pénz a legjobb befektetés, különösen ha gyerekeinkről van szó. Norbikának már megvan a középfokú angol nyelvvizsgája, és a felsőfokúra készül, míg Zalán most fogja letenni a középfokút, 14 évesen. Sokkal előrébb járnak, mint én az ő korukban, aminek nagyon örülök, bár nekem sem volt gondom a tanulással, és Réka is mindig kitűnő volt

ecsetelte a lapnak.

