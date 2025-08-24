erdei zsolthell boxing kings
Erdei Zsolt 51 évesen, 11 év után tér vissza a ringbe

2025. 08. 24. 10:17
Szombat este kezdetét vette a 2025-ös Hell Boxing Kings – az idei bokszgála első napján Istenes Bence és Varga Viktor is összecsaptak.

A story.hu szerint az este folyamán egy nem várt bejelentéssel is készültek a szervezők: kiderült, hogy Erdei Zsolt 51 évesen, 11 év kihagyás után visszatér a ringbe.

Tudom, hogy ez a vállalás nem sétagalopp lesz, ezért az elkövetkező három hónapban heti 8-10 edzés vár rám

mondta az egykori profi ökölvívó, aki december 20-án Végh Attila MMA-harcossal méri majd össze az erejét, aki nemcsak 11 évvel fiatalabb nála, de legalább ennyi centivel és kilóval is több, mint Erdei.

A visszatérő ökölvívó fia egyébként tavaly rapkarrierbe kezdett:

