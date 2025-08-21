Hulk Hogan lánya szerint meglehet, hogy a segélyhívás és a testkamerák felvételei új megvilágításba helyeznék a pankrátor halálát

Múlt hónapban lapunk is hírül adta, hogy 71 évesen elhunyt Hulk Hogan. Később kiderült, hogy a pankrátor halálát szívroham okozta, de más betegsége is volt.

A sztár lánya, Brooke Hogan – aki az elmúlt két évben eltávolodott apjától – nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében írt hosszan arról, hogy sokan érdeklődnek nála, milyen információk birtokában van a pankrátor halálát illetően, és szeretné, ha ennek vége lenne.

Itt van minden, amit tudok. (…) Tény: 100 százalékban hiteles hívásokat kaptam szakemberektől – rendőrtisztektől és ápolóktól, akik állítólag apámmal voltak a halála napján –, akik azt mondták, hogy meg kell néznem a testkamerák felvételeit és meg kell szereznem a 911-es felvételeket, mert állítólag olyan információkat tartalmaznak, amik elég fényt deríthetnek a történtekre ahhoz, hogy megváltoztassák azt, amit mi/én/mindenki hallottunk.

Mint írja, az említett szakemberek annyira elszántan hisznek abban, amit láttak, hogy a mai napig folyamatosan kapcsolatba lépnek vele és arra ösztönzik, hogy keressek konkrét válaszokat.

Szó szerint kockáztatják a karrierjüket, mert annyira elszántak, hogy a helyes dolgot tegyék. Röviden: minden apám feleségén múlik, és nekem nincs rá semmilyen befolyásom. Nem tehetek semmit. A kezem meg van kötve, és semmi beleszólásom nincs az apámmal kapcsolatos dolgokba – még a lányaként sem.

– osztotta meg követőivel.

A pankrátor lánya hozzátette, arról sincs információja, mikor hamvasztják el az apját. Bátyjától úgy tudja, lesz boncolás, de erről sem tud egyebet, és ha tudna is, az apja iránt érzett tiszteletből megtartaná magának.

Ami az őt megkereső szakemberek elmondásait illeti, Brooke Hogan hangsúlyozta, nem tudja, hogy az illetők tudatták-e a hatóságokkal mindazt, amit láttak, ha pedig megtették, miért nem vették figyelembe az általuk közölteket. Mint mondja, sem a testkamerás felvételek, sem a 911-es segélyhívások nem hozzáférhetőek.

Mindent titokban tartanak. Nem tudom, miért. (…) Bízom benne, hogy a bátyám mindent megtesz, hogy válaszokat kapjon. Végül is jó lenne, ha lennének válaszok, de azok nem hozzák vissza az apámat. És nem tudok mit tenni. Kérem, ne idézzenek félre, ne spekuláljanak és ne kérdezzenek, hogy tudok-e valamit. Nem tudok semmilyen információt szerezni. Tudom, hogy azt gondolnák, mivel vérrokonok vagyunk, tudhatok valamit, de nem tudok. Már így is elég bajunk van. Nem fogok többet beszélni erről a »rejtélyről«

– zárta le a témát Brooke Hogan, aki egyébként korábban maga kérte, hogy töröljék a nevét apja végrendeletéből.