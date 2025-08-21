koncz zsuzsadeutsch tamás
Koncz Zsuzsa Deutsch Tamás listájáról: Nem örültem neki, másfelől azért kinevettem egy kicsit

Koncz Zsuzsa nemrég a Klikk TV Mélyvíz című műsorának vendége volt, ahol egyebek mellett Deutsch Tamás Facebook-posztja is szóba került, melyben a múlt héten azokat az előadókat sorolta fel a fideszes európai parlamenti képviselő, akik szerinte az elmúlt 35 évben kivették a részüket a „mocskos Fidesz” skandálásából. A politikus Koncz nevét is feljegyezte a listára.

A beszélgetés alkalmával az énekesnő elmondta, nem szereti, ha politikai beszélgetésekbe involválódik. Úgy fogalmaz, ez egyfelől nem az ő asztala, másfelől pedig aki a dalaiból nem tudja, hogy valamiről épp mi a véleménye, az hallgassa meg jobban a Bródy-szövegeket.

Nagyon megnyugtató, és nagyon biztató, hogy most már le is írták. Tehát az a névsor, egyébként nota bene, egy nagyon megtisztelő névsor, nagyon neves és általam is tisztelt kollégák is vannak rajta. Fiatalok, akiket talán olyan mélységig nem ismerek, mint mondjuk Dés Lacit vagy Bródy Jánost. Azt tudom mondani ilyenkor, hogy ez becsület és dicsőség dolga

– jelentette ki Deutsch listájával kapcsolatban Koncz, aki mint mondja: tudomása van arról, hogy bizonyos körökben nem túl népszerű, mivel az elmúlt 15 évben a hivatalos magyar rádiók és televíziók még riportot sem kértek tőle.

Bevallása szerint nincsenek közösségi médiás profiljai, a szakmai oldalait is barátok csinálják. Azt vallja, az élet rövid bizonyos dolgokhoz, esetében például ahhoz, hogy ismeretlen emberek véleményének olvasgatásával töltse az idejét. A barátai azonban mindig értesítik, ha pozitívat vagy negatívat olvastak róla, így nagyjából képben van.

Ami a listát illeti, Koncz azt mondja, nem örült neki, másfelől viszont azért kinevette egy kicsit.

Úgy gondolom, hogy egy politikusnak, mellesleg egy csoportot vezető politikusnak az Európai Unióban, esetleg más a dolga, mint hogy ilyenekkel foglalkozzon. De hát szíve rajta, ha ő ezzel akar foglalkozni, akkor tessék, ezzel is lehet foglalkozni, de nagyon fölöslegesnek tartom.

Azzal kapcsolatban, hogy az ő neve is felkerült a listára, úgy fogalmaz, megszokta már a dolgot, hiszen őt már 1972-ben is betiltották.

A kormányzatok véleménye néha ad absurdum rólam, ha oda egyáltalán eljutnak, hogy egy dalt valójában meghallgassanak, és végiggondolják, hogy miről szólhat, akkor általában negatív szokott lenni. Az alapállásom ugyanis, talán a műfajból adódóan is, meg abból, hogy nagyon korán és nagyon fiatalon beleártottam magam, alapból ellenzéki. Tehát kritikával figyelem azt, hogy mi történik körülöttem. És ezt a kritikát sajnos, különösen ha kérdeznek, de sokszor ha nem kérdeznek, akkor is elmondom.

A beszélgetés végén az énekesnő azt a kérdést is megkapta, leülne-e Deutsch Tamással beszélgetni.

Nem ismerem, tényleg nem ismerem. Soha nem találkoztunk, messziről sem láttam, vagy nagyon régen a rendszerváltáskor… Utoljára akkor néztem meg igazán, amikor Prágából a bizonyos tüntetés után a rendszerváltáskor jöttek visszafelé, miután talán egy vagy két napig a cseh rendőrök fogva tartották őket. Voltak hárman vagy négyen, nem tudom, ki volt még vele. Akkor úgy megállapítottam valamit, ami az én véleményem, nem mondom.

– emlékezett vissza Koncz, mire a műsorvezető azt mondta: de az még egy másik Deutsch Tamás volt.

Igen. Ezzel nem tudok valójában lépést tartani. Valószínűleg azért sem, mert én nem változtam soha. Én az akkori Koncz Zsuzsát is merem és tudom vállalni. Ők ezzel nem tudom, hogy vannak. Ez az ő ügyük, illetve hát tulajdonképpen a mi ügyünk is.

A lista megjelenését követően egyébként Hernádi Judit lánya, Tarján Zsófi, illetve Geszti Péter is üzentek Deutsch Tamásnak.

