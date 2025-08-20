„További sok sikert!” – Fejes Tamás közös fotót posztolt Erős Antónia zenész fiával

Fejes Tamás a minap az Instagram-oldalán jelentkezett be, közös fotót posztolt Erős Antóniával, illetve az RTL híradósának zenész fiával, Tóth Matyival is – akiről 2022-ben derült ki, hogy a Street Sixteen nevű rockbandában játszik együtt Czutor Zoli fiával, Simonnal, illetve egy Tóth Csanád nevű fiúval.

Esztergomban @erosantonia fiáék zenéltek előttünk, a @streetsixteen_official. Érdemes lesz rájuk odafigyelni.🤟🏼 További sok sikert!

– üzente a fiatal zenészeknek a Tankcsapda dobosa.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Fejes Tamás Tankcsapda (@fejestamasofficial) által megosztott bejegyzés

A Street Sixteen tagjaival Fejes mellett Lukács László is fotózkodott a backstage-ben: