fejes tamáserős antóniatóth matyi
Szórakozás

„További sok sikert!” – Fejes Tamás közös fotót posztolt Erős Antónia zenész fiával

TV2
admin Grósz Petra
2025. 08. 20. 07:30
TV2

Fejes Tamás a minap az Instagram-oldalán jelentkezett be, közös fotót posztolt Erős Antóniával, illetve az RTL híradósának zenész fiával, Tóth Matyival is – akiről 2022-ben derült ki, hogy a Street Sixteen nevű rockbandában játszik együtt Czutor Zoli fiával, Simonnal, illetve egy Tóth Csanád nevű fiúval.

Esztergomban @erosantonia fiáék zenéltek előttünk, a @streetsixteen_official. Érdemes lesz rájuk odafigyelni.🤟🏼 További sok sikert!

– üzente a fiatal zenészeknek a Tankcsapda dobosa.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Fejes Tamás Tankcsapda (@fejestamasofficial) által megosztott bejegyzés

A Street Sixteen tagjaival Fejes mellett Lukács László is fotózkodott a backstage-ben:

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

@streetsixteen_official által megosztott bejegyzés

Kapcsolódó
Erős Antónia 13 éves fia Czutor Zoli fiával játszik egy zenekarban
Eddig nem verték nagydobra a dolgot.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Működött a melltartótrükk a reptéren, de brit nő nem vállalná be még egyszer
Híres humorista miatt tanult meg magyarul Joshi Bharat
Mardoll már kislány kora óta testképzavarral küzd: „Tésztát például csak a születésnapomon fogyaszthattam”
Kulcsár Edina nagyon másként élte meg az idei Nyerő Párost és azt az évadot, amiben Csutival szerepeltek együtt
Balavány: Magyarországon az alkotmány hazug, az állam pedig fogoly
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik