India és Pakisztán azon feszül egymásnak, kinek nagyobb a zászlórúdja

A két nukleáris fegyverrel is rendelkező, egymással szomszédos ország, amelyek három hónappal ezelőtt majdnem háborúba sodorták egymást, zászlórúdháborút is vív egymással, aminek az idei frontvonala a búzaföldek között elterülő Sadqi falu határátkelője, ahol az indiai zászló mostantól egy új, 61 méter magas horgonyzott vas árbócon lobog – számolt be róla a Guardian.

A pakisztáni oldalon, Sulemankinál a zászló egy 50 méteres rúddal kénytelen beérni.

Pakisztán csütörtökön, India egy nappal később ünnepelte a függetlenségének napját, az ünnepi beszédekben a két ország politikusai szokás szerint egymásnak estek, India figyelmeztette például Pakisztánt, hogy mérsékelje „felelőtlen háborús uszítását”, különben „fájdalmas következményekkel” kell szembenéznie. A szomszédok a függetlenség óta négy háborút vívtak, számtalan kisebb összecsapás mellett.

India a közös határ több átkelőjénél is napi három zászlólevonási ünnepséget tart. A leghíresebb ezek között az Attari-Wagah átkelőnél tartott ünnepség, ami 12 évvel a függetlenségük megszerzése után indult, mikor a brit gyarmatokat a muszlim többségű Pakisztánra és a hindu többségű Indiára osztották fel.

Az Attari-Wagah ünnepség akkor kezdődött, amikor indiai és pakisztáni tisztek – akik közül sokan egykor bajtársak voltak a brit gyarmati hadseregben – beleegyeztek, hogy a tisztelet és a közös fegyelem jeleként, a nacionalista ellenségeskedés ellenére, minden este egyszerre levonják zászlajukat.

Az egyszerű rituálé azonban lassan egy óra hosszan át tartó, nagy lendületű, megkoreografált harciassággá vált. A lelátókon a nézők zászlókat lengetnek és skandálnak.

Az évek alatt az ünnepség egyre bonyolultabb, pompásabbá, harciasabbá vált. India 2017-ben egy 110 méteres zászlórudat avatott fel, mire Pakisztán egy122 méteres árboccal válaszolt. Hat évvel később India egy 127 méteres rudat állított fel.

Pakisztán válasza erre már nem egy még magasabb oszlop állítása volt, hanem egy több milliárd dollárba kerülő, stadionszerű és mogul stílusú épület felhúzása, amivel már háromszor annyian, 25 ezren képesek végignézni a zászlólevonást, mögötte pedig egy múzeumot és egy vidámparkot is tartalmaz.

Az indiai határbiztonsági erők khaki színű egyenruhában, piros, legyező alakú turbánban, piros-arany övvel, fehér kesztyűben és fekete csizmában vonulnak fel, egy időben a pakisztáni rohamosztagosokkal, akik zöld díszítésű fekete egyenruhát és magas ünnepi kalapot viselnek. Mindkét oldal a legmagasabb embereit választja ide ki, akik trappolnak, lábaikat az ég felé rúgják, és sarkukat precíz, tükrözött mozdulatokkal csapják a földhöz.

A zászlólevonási ünnepségen az indiai és pakisztáni katonák nem gyakorolnak együtt, de egymás mozdulatait követik. A sorrendet, a tempót és a gesztusokat a hagyományok határozzák meg, mindkét fél a másik lépéseit, dobogását és tisztelgését követi.

Ez tiszta színház. Egy színpad a hazafiasság megnyilvánulására, ahol minden a látványosságról szól

– nyilatkozta Rahul Bedi, indiai katonai szakértő, aki arról is beszélt, hogy bár a zászlórúdháború tart, egyik fél sem tudja felvenni a versenyt a határ menti széllel, ami olyan erős, hogy néha hetek alatt cafatokra tépi a zászlót.

Erre megoldásként azt találták ki, hogy például Sadqiban a Függetlenség Napján egy 12×18 méteres lobogót lobogtatnak, de minden más napon egy kisebbet.