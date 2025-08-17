Filmbe illő menekülést produkált egy liftben ragadt baráti társaság

Egy baráti társaság csapdába esett egy meghibásodott liftben, amivel egy étterem felé igyekeztek, de végül sikeresen kifeszítették a felvonó ajtaját – írja a News18.

A fiatalok – valószínűleg az első sokkhatás után – segítséget kértek az étteremből, ahonnét azt a választ kapták, hogy „Otthon vagyok”, azonban a személyzet telefonon keresztül elmagyarázta nekik, hogyan nyithatják ki manuálisan a liftet. Végül sikeresen felfeszítették az ajtót és sérülés nélkül elhagyták a felvonót, amelynek utolsó, örömteli pillanatait közzétették a közösségi médiában egy hősies, zenei aláfestést sem nélkülöző videón.

Idén nem ez volt az első hasonló eset, amiről beszámoltunk: év elején két emeletet zuhant egy férfi Rómában a lift meghibásodása miatt, néhány héttel ezelőtt pedig a hetedikről zuhant le egy lift Moszkvában.