„Kértem, hogy üssön, ne hagyja abba” – Hódi Pamela 11 éves lánya kedvéért tért vissza a ringbe

A Sztárbox tavalyi szuperdöntőjében Hódi Pamela és Sápi Vivien csaptak össze női könnyűsúlyban, a mérkőzés végül utóbbi győzelmével zárult. Hódi akkor arról posztolt, nem őszinte még a mosolya, de tudja, hol hibázott.

Azóta eltelt hét hónap, és az influenszer most jutott el odáig, hogy elővegye a sporttáskát, amit a döntőbe magával vitt, és veresége után behajított a gardróbba. Instagramra feltöltött videójában azt írta, azt, amit a táska kipakolásakor érzett, csak az értheti meg, aki részt vett már hasonló felkészülésben vagy mérkőzésen.

„Felidéztem a büszkeségem és fájdalmam, a szagot a kesztyűmben és a teremben, a bevonuló zenémet, az emberek ujjongását. Ezek emléke libabőrössé tett, a szívem hevesen kezdett verni és vegyes érzelmeim támadtak. Egyszerre tombolt bennem a hiány és a nemakarás is” – fogalmazott Hódi.

Lehet, hogy hülyén hangzik, de a mérhetetlen büszkeség mellett nekem meg kellett gyászolnom a vereségemet. Viszont van egy ember az életemben, akinek hála újra a teremben találtam magam. Az ő elszántsága, lelkesedése miatt újra bepakoltam a táskámba, leszerveztem Via (Evolet Olivia, Hódi 4 éves lánya – a szerk.) felügyeletét, kocsiba ültünk reggel, és indultunk a terembe edzeni. Aki miatt erőt vettem magamon, az nem más, mint a 11 éves lányom.

Mint írja, Berki Krisztiánnal közös lánya, Natasa Zselyke mutatta meg neki, hogy nem szabad feladni. „Ő sem teszi. Harcol magáért és azért, hogy mindig meg tudja védeni magát és családját. Támogatni fogom, míg élek!”

Az influenszer felvételeket is mutatott lányával közös bokszedzéséről, miközben megosztotta, nagyon féltette Natasát, de eldöntötte, hogy partnere lesz a ringben. Bár nagyon vigyázott rá, szerette volna, ha megtapasztalja, miről szól ez a sport.

Igazi ütést még nem kapott, de legalább már azt tudja, milyen érzés, ha ő üthet. Kértem, hogy üssön, ne hagyja abba, hisz’ ahogy eddig, úgy ezután is szeretném, ha mindenben számítana rám. (…) Nem tudom, hova vezet ez az út, de ha ez a vágya, ám legyen. Én mellette leszek egy százas zsepivel és torkom szakadtából szurkolok neki. Ha kell, akkor pedig ketten vívjuk meg a harcot, ahogy 11 éven át tettük.

A videó végén Hódi korábbi ellenfele, Sápi Vivien is felbukkan, akivel mostanra „majdnem” baráti lett a viszonyuk.