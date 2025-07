Kiderült, mi okozta Hulk Hogan halálát

Múlt héten, 71 éves korában elhunyt Terry Eugene Bollea, azaz Hulk Hogan, a pankráció világának egyik legnagyobb sztárja. A hírek szerint szívleállás miatt riasztották hozzá a mentőket.

A Page Six most arról ír, hogy Hogan halálát szívroham okozta. A lap által megszerzett dokumentumok szerint a pankrátor-színész kórtörténetében pitvarfibrilláció is szerepel, a feljegyzésekből továbbá kiderült, hogy leukémiával is küzdött.

Mint írják, Hogan halálát természetesnek nyilvánították, a Pinellas Megyei Törvényszéki Tudományos Központ szóvivője pedig a lap érdeklődésére elárulta, hogy a hamvasztási kérelmet megkapták, ám pontos dátumot nem tudtak megadni.

8 fotó

A pankrátor-színésznek egyébként két gyereke született első házasságából. Lánya nemrég úgy döntött, kivonja magát az esetleges örökösödési vitákból azzal, hogy önként kihúzatja a nevét apja végrendeletéből: