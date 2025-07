Fodor Zsóka a halálában is haragszik Schmuck Andorra

Fodor Zsóka tegnap osztotta meg a nyilvánossággal, hogy Schmuck Andor barátai is beszállnak a néhai politikus temetésének költségeibe. A búcsúztatás várhatóan augusztus közepén lesz, de még várni kell a boncolási eredményre.

A színésznő most a Blikknek beszélt arról, hogy haragszik a fogadott fiára, aki két évvel ezelőtt megszakította vele a kapcsolatot – Fodor szerint a betegsége miatt.

A halálában is haragszom Andorra, mert rengeteg jómódú barátja volt, akik őt szívből szerették, és ha csak szól ezeknek az embereknek, öt perc alatt összedobtuk volna azt a tízmillió forintot, ami talán meghosszabbította, sőt meg is menthette volna az életét. De ő ilyen volt: sosem kért segítséget. Az én életemből is azért tűnt el, mert nem akarta, hogy ott legyek mellette, amikor beteg. A 15 év alatt, amit együtt töltöttünk, rengeteg szeretetet adott nekem, és végtelenül elszomorít, hogy nem engedte, hogy ezt valamilyen módon viszonozzam. Úgy hiányzik, hogy a szívem szakad bele. Minden édesanyának kívánom, hogy olyan fia legyen, mint amilyen nekem volt Andor