A Tankcsapda megszakította kedd esti koncertjét Ozzy Osbourne halála miatt

Kedd este lapunk is hírül adta, hogy meghalt Ozzy Osbourne, a Black Sabbath frontembere. 76 éves volt.

A Tankcsapda tegnap este Tusványoson adott koncertet, előadásukat pedig egy ponton megszakították, hogy megemlékezzenek az énekesről.

Az előző dalhoz a mai estén szeretnék hozzáfűzni egy-két gondolatot. Méghozzá azért, mert nem tudom, kinek mennyit jelentett, ki ismerte, ki mennyire ismerte, ki mennyire szerette, mennyire tisztelte, de amikor a szállodából most jöttünk idefelé a helyszínre, a buszban kaptuk a hírt, hogy 76 éves korában meghalt a Black Sabbath egykori ikonja, Ozzy kibaszott Osbourne. Ahogy ő magát időnként aposztrofálta, a Sötétség Hercege azóta már a fényben él. Azt szeretném most kérni mindnyájatoktól, hogy mindenki gondoljon valamelyik kedvenc Black Sabbath- vagy Ozzy Osbourne-dalára, és bármennyire is laza, hangos fesztiválhangulat van éppen most, adózzunk az emlékének egyetlen perc néma csenddel. Köszönöm

– mondta a színpadon Lukács László.

Fejes Tamás később az Instagram-oldalán is elbúcsúzott a Black Sabbath frontemberétől, egy közös fotójukat osztotta meg, mellette egy fekete szívvel.

Hasonlóan tett a Tankcsapda egykori tagja, Sidlovics László Sidi is, ő egy hosszabb posztban tisztelgett Osbourne előtt.

Kevés előadó van, akinek 100 százalékosan el tudtam hinni, amikor azt mondta (üvöltötte), I love You All! Tőle nem színpadi szójáték volt. Első (majdnem) gitáromra az ő neve volt írva. Egy z-vel… nem tudtuk, hogy kell leírni… aztán végigkísérte az életem zenei értelemben, és az egyik legfontosabb dalt is megírta az életemben… 😊 Sokszor volt szerencsém élőben látni. Voltak hibái? Persze. Melyikőnknek nincsenek? De ő valahogyan hitelesen viselte őket. Lényegében MINDENKIT, beleértve a leghitelesebb előadó volt nekem. Azért is viselem a portréját a karomon. Akaratlanul is de Tőle tanultam meg, hogy mindig lehet mosolyogni a színpadon. És nem megjátszva, hanem mert OTT tényleg minden rendben van… Köszönöm, Ozzy! Jó utat! ♥️