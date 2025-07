Szabó Győző Michael Madsenről: Gondoltam, hogy a nagyapakort nem fogja megélni

Csütörtökön, 67 éves korában meghalt Michael Madsen amerikai színész, akit főként a Quentin Tarantino által rendezett Kutyaszorítóban és Kill Bill 2 című filmekből ismerhette a közönség. Sűrű filmográfiájában van magyar szál is, 2012-ben ugyanis egy magyar-brit-kanadai vígjátékban, a Koltai Róbert és Gárdos Éva rendezte Magic Boysban is feltűnt, többek között Pindroch Csaba, Szabó Győző és Vinnie Jones oldalán.

Szabó Győző a Borsnak idézte fel emlékeit Madsenről és a Magic Boys forgatásáról.

Nagyon nagy életet élő figura volt, Magyarországon is, amikor forgattunk, nagy kanállal élte az életet. Pont úgy gondoltam, hogy ezt a nagyapakort nem igazán fogja megélni. Michael Madsen abszolút a végzete felé rohanó karakter volt mindig is. Kisugárzása, a karaktere is ilyen volt, buli, buli hátán… Élet császára volt