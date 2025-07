Jakupcsek Gabriella: Miért nincs több gyerek? Miért esnek szét a családok? Miért válnak el ennyien? Mert megeszik őket a hétköznapok

A Nők Lapjának adott interjút Jakupcsek Gabriella, melynek során szóba került új, Jóanyaád! című interjúkötete is. Mint mondja, azért kezdett el épp most foglalkozni az anyaság témakörével, mert beütött nála a nagymamaság – amivel küzd.

– magyarázta.

Ha kicsit belázasodtál, a szüleid már tettek is be az autóba, és vittek vidékre a nagyihoz. Nem is emlékszem olyanra, hogy otthon lettem volna egyedül, betegen. És a nagyi éjszaka behozta nekem a kacsacombot kovászos uborkával.

Mint mondja, akkoriban a nagymama volt a minden: a biztonság, a háttér, ő viszont nem tud ilyen lenni, és ezzel nincs egyedül. Tapasztalatai szerint rengeteg ötvenes-hatvanas van ilyen helyzetben, akik ma a legnépesebb generációt képviselik.

Soha nem élt még ennyi ötvenes ember, mint most – és ezek az emberek még nagyon is aktívak. Nekünk hatvanhárom éves korunkig dolgoznunk kell, és ebben benne van az anyagi kényszer, de a motiváció is. Mert ma egy hatvanhárom éves nő lehet, hogy szereti a munkáját. Lehet ambiciózus, és az is elfordulhat, hogy most kezdte el másodszor is megvalósítani önmagát.