„Önmagában a CSOK nem oldja meg a problémákat” – Jakupcsek Gabriella szerint az anyáknak több segítségre van szükségük

Jakupcsek Gabriella közelmúltban megjelent Jóanyád! Szülői szerepben a B oldalon című könyve arra a kérdésre keresi a választ, mit jelent manapság az, hogy „család”. A szerző az nlc-nek adott interjúban elmondta, hogy részben azért választotta az anyaságot új kötete témájának, mert úgy látja, sokat változtak a társadalmi elvárások, attitűdök ezzel kapcsolatban.

Évek óta nagyon bosszant, hogy körülöttünk minden narratíva a családról szól, miközben a valóság az, hogy a hétköznapok nem a családról szólnak. Azt látom magam körül, hogy a nők megfeszülnek, hogy megfeleljenek a különböző szerepekben, hogy családot tudjanak létrehozni vagy fenntartani.

„Ebben benne van a tudomány mai állása, az elmagányosodás jelensége, benne vannak olyan tényezők is, hogy nehéz örökbefogadni és nincsen is az örökbefogadásnak itthon kultúrája. Én arra vágytam, hogy valaki végre megmondja nekem, mégis mit értünk család alatt 2025-ben. Arra szerettem volna felhozni példákat, hogy az élet sokkal színesebb és bonyolultabb, mint a narratíva. Kezdjünk el közösen gondolkodni, beszélgetni ezekről!” – fogalmazott Jakupcsek, aki úgy véli: a család ma már sokkal szélesebb jelentéssel bír és nem csak a vérszerinti, név szerinti rokonok férnek bele. Ha van egy közösség, amit kiválasztottál, aki szeret és támogat, az is egy család.

Az írónő azt is mondta, ő úgy látja, a nők tele vannak szorongással az anyai szerepekkel kapcsolatban.

„Sokszor már azt is személyes kudarcként élik meg, ha a szüléssel magával bármilyen nehézség adódik. Borzasztóan szenvednek azért, hogy jól csinálják, hogy helyt álljanak. Ömlik rájuk az online térben, hogy hogyan kell »tökéletes« anyának lenni. Aki ma Magyarországon beteg vagy problémás gyermeket nevel, sokszor egyszerűen érzelmileg és fizikailag is belerokkan. Ugyanez a helyzet azokkal, akiknek idős szüleik vannak, de messze élnek, ezért nem tudják őket ellátni.”

Az anyáknak nagyon sok szerepben kell helyt állniuk egyszerre és ezért is fontos kérdés, hogy mennyi segítséget kapnak. A válasz pedig az, hogy egyáltalán nem sokat, pedig szükség lenne a valódi érzelmi és társadalmi segítségre, a közösségek erejére, mert önmagában a CSOK nem fogja megoldani a problémákat. Fontos lenne, hogy végre megfelelő kérdéseket tegyünk fel azzal kapcsolatban, mire vágyna, mire lenne szüksége egy családnak ahhoz, hogy tényleg jól tudjon működni.

Hozzátette: nagyon sok nő az anyaság kapcsán azért esik ki a munkából, a társaságából, mert nincsen, aki segítsen neki. Sok esetben ez a körülmény felelős azért is, hogy egyesek eleve nem vállalnak gyereket.