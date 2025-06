Lánya olyan új képeket posztolt Bruce Willisről, amiket követői szerint nem szabadott volna

A múlt vasárnapot apjával töltötte Tallulah Willis, aki erről az Instagramján számolt be. Demenciával küzdő apját, Bruce Willist, akit meglehetősen ritkán látunk felbukkanni a közösségi médiában, több fotón is megörökítette. Olyannyira, hogy nemrég felesége, Emma Heming Willis születésnapi képein tudatosan nem is mutatták őt.

Emiatt negatív kommentek áradata zúdult Willis lányára, írja az US Magazine.

„Szerintem nem kellene kitenned apádat a nyilvánosságnak! Sebezhető!”

„Nincs engedélyed a posztolására!”

Végül Tallulah Willis reagált a kritikákra:

Családként a saját belátásunk szerint posztolunk. A mai nap egy vidám, mosollyal teli nap volt. Azért osztottam meg ezt, hogy megmutassam a világnak, mert pontosan tudom, apa mit jelent mindenkinek.