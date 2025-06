Shane Tusup és menyasszonya elmondták, miért indítottak külön Instagram-oldalt egyéves kislányuknak

Májusban lett egyéves Shane Tusup és menyasszonya, Nagy Viktória Zoé kislánya, Aurora Ann. A büszke szülők nem sokkal első születésnapja után saját Instagram-oldalt indítottak első gyereküknek, amelyet az édesanya kezel. A profil leírásában az alábbi szöveg olvasható, angol nyelven:

Az apukám hercegnőnek hív, de igazából csak egy babamodell vagyok.

A hétfői Mokkában megkérdezték a szülőket arról, hogy miért regisztrálták fel Aurorát az Instagramra.

Ez nyilvánvalóan a mi döntésünk volt, de azt gondolom, hogy Shane erről bővebben tud beszélni. Egyébként nagyon sokat beszélgettünk erről, és abszolút egyezett a véleményünk a kezdetektől erre vonatkozólag

– fogalmazott Nagy Viktória Zoé, aki úgy látja, kislánya élvezi, ha fotózzák őt, és ezt Shane Tusup is így gondolja. Az édesapa elmondta, csak olyan szórakoztató jellegű tartalmakat gyártanak a babával, amiket ő is élvez, ilyen például az első születésnapi partiján készült videó. Hozzátette, ez nekik, szülőknek is jó, hiszen a felvételeknek köszönhetően meg tudják őrizni az emlékeket.

Az én életemet 2012 óta követi a média, gyakorlatilag minden egyes lépésemet megörökítették, úgyhogy igazából nem lett volna lehetséges, hogy Aurora ne szerepeljen az újságokban. Ha én meccsre megyek vagy edzősködöm, akkor nyilvánvalóan készülnek rólam képek, és így róla is. Ezért azt gondolom, hogy őrültség lett volna úgy alakítani a dolgokat, hogy ő sosem szerepel a képeken. Azt szeretném, hogy lássa, mi mindig nagyon büszkék voltunk arra, hogy az életünk része lett

– mondta Tusup a TV2 reggeli műsorában.