Fehér Balázs novemberi koncertjéről mesélt a szerdai Reggeliben, de természetesen a magánélete is szóba került a műsorban. Az énekes azt mondta, feleségével, Monda Eszterrel – akivel anno a Nyerő Párosban is együtt szerepeltek – nagyon jól vannak, nemrég elköltöztek, új lakást vettek, amihez hitelt is felvettek.

A klasszikus normáléletben vagyok konkrétan nyakig, amitől mindig is rettegtem, de most a legjobban imádom. Azt vettem észre, hogy amitől a legjobban retteg az ember, az maga a Kánaán. Néha még eszembe jut, hogy úristen, most mi van; de semmi nincs! Tök jól vagyunk! Eszter mindjárt elmegy GYES-re, GYED-re, én átveszem azt a férfiszerepet, amiért eddig ő vállalt felelőséget…

– magyarázta Fehér, mire a műsorvezető rákérdezett, hogy mit jelent az, hogy felesége hamarosan gyermekgondozási támogatást kaphat.

Eszter megmondta, hogy úgyis ki fogom pofázni…

Az énekes azt mondta, még nem akarta megosztani, hogy gyerekük lesz, de ha már így alakult, bejelentést tett.

A legnagyobb örömmel teszem ezt, annak ellenére, hogy nem vagyok büszke magamra, amiért kipofáztam.

Fehér Balázs nagyon várja az apaságot, amit a világ legfantasztikusabb, egyben legfélelmetesebb dolgának tart.

Monda Eszterrel egyébként tavaly ősszel házasodtak össze, néhány hét jegyesség után.