Mihályfi Luca és Hegyes Berci elmesélték, mikor és hogyan csattant el köztük az első csók

Mihályfi Luca és Hegyes Berci voltak a TV2 Titkok legutóbbi adásának vendégei. A két fiatal a tavalyi Dancing with the Stars révén ismerkedett össze, és a táncpróbák alatt szerelem szövődött köztük. Kapcsolatukat kiesésük után vállalták fel a nyilvánosság előtt, és azóta már össze is költöztek. Márciusban egy másik TV2-s műsorban fognak együtt szerepelni, A Nagy Duettben.

Lékai-Kiss Ramóna beszélgetős műsorában egyebek mellett azt is elmesélték, hogyan találtak egymásra. Mint kiderült, egyszer már találkoztak a showműsor előtt is – véletlenül, egy koncert utáni afterpartin –, amikor a táncos bemutatkozott az énekesnőnek. Később ragaszkodott hozzá, hogy ő legyen Mihályfi táncpartnere a DWTS-ban. Azt mondták, ezután organikusan alakultak közöttük a dolgok, mivel a kezdetektől fogva nagyon jól kijöttek egymással szakmai és személyes szinten is.

Egyre közelebb éreztem magamhoz, és aztán egy idő után már nem tudtam magamnak hazudni, hogy nem érzek iránta semmit, mert nem így volt

– magyarázta Hegyes Berci.

Arra a kérdésre, hogy melyikük kezdeményezett, úgy feleltek, mindketten puhatolóztak, nyitottak a másik irányába. A táncos egy próbán mondta el először az énekesnőnek, hogy szereti őt – ekkor még csak mint barát.

Első csókjuk történetét is elmondták Lékai-Kiss Ramóna érdeklődésére.

Az első Dancing-adás – ahol a salsát táncoltuk – utáni stábbulin történt meg

– mondta el Hegyes, hozzátéve: ők akkor már másfél hónapja készültek a műsorra.

Mihályfi átvette a szót: „Én haza akartam már menni, amúgy, mert a Bercihez jöttek tanítványai meg barátai, akik ott lógtak vele a buliban, és tök jó volt, hogy én is megismertem őket, meg a buli is jó volt, de nem annyira, hogy akkor hajnali négyig szívesen el lettem volna ott. Meg hullafáradt is voltam, amúgy. Nagyon szívesen lettem volna a Bercivel, és számítottam is rá, hogy esetleg majd történik valami, de aztán azt éreztem, nagyon jól elvan a barátaival. Úgy voltam vele, hívok egy taxit.”

Kimentem, mondtam Bercinek, hogy én lehet, hogy megyek. Akkor levette a dzsekimet, felakasztotta az akasztóra, és azt mondta, »gyere, Luca, táncoljunk«.

A táncparketten csókolták meg egymást először, de akkor még nem beszéltek egymásnak az érzéseikről.

Bele sem gondoltam, hogy mi van akkor, ha ez viszonzatlan, és ő csak barátként tekint rám. Lehet, hogy ő csak közvetlen volt a próbák alatt, és én mindent félreértettem… Csak utólag gondoltam bele, mennyire kellemetlen lett volna a másnapi próba, hogy ha ez máshogy alakul. Hál’ Istennek, nem így történt. Ettől függetlenül borzasztóan kellemetlen volt a másnapi próba

– fogalmazott Hegyes, és barátnőjében is hasonló gondolatok kavarogtak. Mindketten gondolkodtak például azon, a történtek után hogyan köszöntsék a másikat.

Nagyon sok kérdés felmerült. Aztán bementünk a próbaterembe és lesmároltuk egymást

– emlékezett vissza a táncos, és mint mondták, onnantól kezdve már magától jött minden.

Annak ellenére, hogy az első élő show után összejöttek, ezt az utolsó pillanatig titkolták, hogy ne befolyásolja a nézőket, és közvetve a műsorban elért helyezésüket.