Valkusz Milán: A ValMar projekt sosem hal meg

Marics Peti és Valkusz Milán idén több szempontból is különváltak: különköltöztek, szóló dalokat adtak ki, és amíg egyikük az RTL-en futó X-Faktorban kereste a tehetségeket, a másikuk a TV2 Megasztár című műsorában zsűrizett. Az év történései után elindultak a találgatások arra vonatkozóan, hogy döntéseik talán a zenekarukra is kihatnak, ám az énekesek most a Blikknek adott interjújukban tisztázták, hogy erről nincs szó.

Eddig sem voltunk összefonódva, csak sokkal több olyan helyre hívtak meg minket, amit tudtunk együtt csinálni. Idén viszont olyan lehetőségek jöttek, amikben egyénileg voltunk jelen, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem zenélnénk közösen. A ValMar örökre szól

– fogalmazott Marics Peti, mire Valkusz Milán azt felelte:

Én a szólózenéket egyéni kiteljesedésnek gondolom. A ValMar egy megszokott, jól bevált brand, amihez már kialakult a stílus, a hangzásvilág. A szólóim viszont abszolút nem fedik ezt. Egyszerűen csak jó néha fellélegezni, felfrissülni és kicsit mást csinálni. A ValMar projekt sosem hal meg.

Mint elárulták, a ValMar most néhány hónapra visszavonul pihenni és új dalokat írni, amiket szeretnének mielőbb kiadni.

Nem sok időnk volt erre, túl messze költöztünk egymástól. Most jön az az időszak, hogy nincs semmi külön szereplésünk, és január, február, március össze tudunk ülni nálam a stúdióba is olyan zenéket összehozni, amiktől lekaparjuk a vakolatot

– mondta Valkusz.

Ami a különköltözésüket illeti, az énekesek három és fél évig éltek együtt, ám miután mindketten 28 évesek lettek, úgy érezték, ideje külön menni.

Azt gondolom, nagyon jól bírtuk egymást, sokszor együtt élve a legjobb barátok is megutálják egymást, nálunk ez nem történt meg. Az évekkel azonban változik az ember, más életszakaszba lép, változnak körülményei is. Most elvagyunk külön, szükség volt már erre. Furcsa például úgy áthozni egy csajt, hogy Milán ott van a másik szobában. Ez már nem probléma

– osztotta meg a portállal Marics Peti, aki nemrég lapunknak is interjút adott, a vele készült beszélgetést ide kattintva lehet elolvasni.