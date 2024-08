„Mi nem vagyunk megmondóemberek” – Balázs Klári és Korda György szándékosan távol tartják magukat a politikától

Balázs Klári és Korda György a héten az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendégei voltak. A beszélgetés során a politika is szóba került, amivel kapcsolatban az énekesnő elmondta, nem tartja helyesnek, amikor a művészek állást foglalnak egyik vagy másik oldal mellett.

Nekünk barátaink vannak, mindegyik oldalról. Ők barátaink voltak korábban is és most is. De mi nem vagyunk megmondó emberek, nem ez a dolgunk