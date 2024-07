A rákbetegséggel küzdő Katalin hercegné vasárnap fölbukkant a wimbledoni tenisztorna döntőjén kilencéves lányával, Sarolta hercegnővel. Ez volt a hercegné második nyilvános megjelenése pár hónappal ezelőtti műtétje után. A család két másik tagja a labdarúgó Európa-bajnokság döntőjére látogatott el Berlinbe: Vilmos herceg legidősebb gyerekét, György herceget vitte magával az Anglia és Spanyolország közötti mérkőzésre, amit végül a spanyolok nyertek meg 2-1-re.

Vilmos megosztott az X-en egy videót, ahogyan fiával besétálnak a stadionba.

És még a spanyol királyi család bejegyzését is újraosztották, a képen VI. Fülöp spanyol királlyal és lányával, Zsófia infánsnővel pózolnak.

May the best team win 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🤝 🇪🇸 https://t.co/wCptC7r6RT

