Nem kapott taxit, ezért inkább elkötött egyet, majd autós üldözésbe keveredett vele

Komoly felforduláshoz vezetett egy visszautasított utas a londoni Gatwick reptéren, az ügynek letartóztatás lett a vége – írja a BBC.

A 24 éves Mohammed Ahmed a londoni reptérren szeretett volna taxit szerezni, azonban a sofőr nem vette fel. A munkanélküli férfi ezen feldühödve sajátos megoldással orvosolta a helyzetet: észrevett egy másik taxit, amelyből egy pillanatra beszaladt a sofőr a reptérre, ám a kulcsot az autóban hagyta. A férfi beült a járműbe, majd elhajtott vele. Ahmed a lelkiismeretesebb autótolvajok közé tartozván először a meglopott sofőr otthonához ment – a címet az autóban hagyott iratokról tudta meg –, ahol otthagyta a sofőr okmányait.

A fiatal férfi innen továbbhajtott, ekkor került a rendőrség látóterébe, ám nem a lopás, hanem a gyorshajtás miatt. A férfi a megengedett sebességet jócskán túllépve – a rendőrségi adatok szerint a legmagasabb sebesség, amit elért 209 km/h volt –, a London vonzáskörzetében található autópályákon száguldozott. Azután sem állt meg, hogy megjelentek a rendőrök, akikkel veszélyes autós üldözésbe bonyolódott. A menekülés során a férfi több mint 150 kilométer/órás sebességgel haladt, piros lámpákon száguldott át és ellentétes irányból hajtott be körforgalmakba. A menekülő autót több egység és egy rendőrségi helikopter is követte, szöges akadályt is bevetettek a megállítására, ám az erről közzétett videóból látszik, hogy a férfi szikrázó kerekekkel is tovább hajtott. Végül egy zsákutcában tudták megállítani Walsall mellett, ahol a kocsiból kiugorva gyalogosan próbált tovább menekülni, ekkor tartóztatták le.

A tavaly szeptemberben történt incidens ügyében most hoztak döntést, Ahmedet 14 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre és 150 óra közmunkára ítélték, valamint 18 hónapra eltiltották a vezetéstől.

A rendőri akcióról videófelvétel is készült.