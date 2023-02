VV: „Az értelmeseknek vannak szükségleteik” – Barna filózott, ciki-e műsorban szexelni, végül meggyőzte magát, hogy nem

Renivel tartott pásztorórája után jutott erre a megállapításra.

VV Barna számít a ValóVilág idei nagy hódítójának: a játékos már több nővel is összeszűrte bent a levet, ezt többször a szemére vetették már játékostársai, hogy pusztán emiatt lehet érdekes a nézőknek. Barna, aki ezt egyébként kategorikusan visszautasítja, most VV Renivel bújt be a paplan alá, ami után tanakodni kezdtek, ciki-e a kamerák előtt, a nézők szeme láttára nemi életet élni.

– Ilyenkor mindig elgondolkodom, ciki-e a ValóVilágban szexelni. De amúgy rájövök, baszd meg, hogy itt vagyunk a XXI. században, értelmes embereknek vannak szükségleteik. Szerintem már nem itt tart az emberiség, hogy ez ciki. – Én nem tartottam cikinek az eleje óta.

A párost nagyon az sem zavarta, hogy Kriszti bejött a szobába közben.